Senhor Barriga vai fazer participação especial em programa humorístico da Globo

Emissora revelou que se trata de um projeto protagonizado por Marco Luque, porém não ainda não confirmou o nome da produção

Reprodução/Instagram/@varedg O ator Edgar Vivar interpretou Senhor Barriga em "Chaves"



A Globo anunciou neste sábado, 17, que o ator Edgar Vivar, conhecido pelo personagem Senhor Barriga, em “Chaves”, fará uma participação especial em um novo programa da emissora. O artista estará em um humorístico que tem estreia prevista para novembro no Multishow. A atração estreia na TV aberta no ano que vem. Em comunicado, a emissora revelou que se trata de um projeto protagonizado por Marco Luque, porém não ainda não confirmou o nome da produção. O programa traz o ator interpretando seu conhecido personagem Jackson Faive, representando toda classe dos motoqueiros do país O humorístico vai retratar as hilárias aventuras do dia a dia de um grupo de motoboys da Mooca, em São Paulo.

O elenco segue com Luciana Paes (Lorona), Cezar Maracujá (Nóia), Bruna Braga (Cleide), Johnny Klein (Velozo) e Thardelly Lima (Galante), além dos atores convidados Gaby Amarantos (Ermelinda), Érico Brás (Bolonhesa) e participação especial de Vivar (Manolo). Em 2020, o eterno Senhor Barriga participou da CCXP no Brasil. O evento aconteceu de forma virtual, em decorrência da pandemia, e teve um painel com a participação do ator.

*Com informações do Estadão Conteúdo