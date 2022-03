Separados, Yasmin Brunet e Gabriel Medina marcam presença em festa de Gkay

Após deixar o evento, o surfista postou: ‘O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém’

Reprodução/Instagram/yasminbrunet/gabrielmedina Yasmin Brunet e Gabriel Medina terminaram o casamento em janeiro deste ano



A modelo Yasmin Brunet marcou presença no evento promovido pela influenciadora digital Gkay, que está lançando sua própria marca de roupas. A festa aconteceu na noite da última segunda-feira, 14, em São Paulo, e também contou com a presença do surfista Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin. Eles posaram separados para as fotos e não há registros deles juntos no evento. Após deixar a festa de Gkay, Medina postou um stories no qual escreveu: “O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Let’s go home [vamos para casa, em português]! Boa noite”. Já Yasmin apenas postou vídeos mostrando seu look, um vestido azul bem colado ao corpo. O casamento da modelo com o surfista chegou ao fim em janeiro deste ano. Eles trocaram alianças no Havaí em 2020, mesmo ano em que começaram a namorar. A cerimônia não contou com a presença de familiares. O relacionamento foi marcado por várias polêmicas, principalmente com Simone Medina, mãe do surfista, que não aprovava a relação e chegou a trocar farpas com a ex-nora pelas redes sociais. Após a separação, ambos mantiveram as fotos juntos no Instagram.