Seu Jorge consegue autorização para registrar filho com o nome de Samba

Artista apresentou uma manifestação formal explicando a escolha do nome e o caso foi analisado no Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital

Reprodução/Instagram/seujorge Seu Jorge e Karina Barbieri decidiram batizar o filho de Samba



O cantor Seu Jorge conseguiu autorização para registrar seu filho com o nome de Samba. Em nota, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) informou que o artista e sua mulher, Karina Barbieri, enviaram na última quinta-feira, 26, uma manifestação formal falando sobre o que os levaram a escolher Samba como o nome do filho. O caso foi analisado pelo Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital. “Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, declarou a registradora Kátia Possar.

Karina deu à luz Samba no último domingo, 22. Em novembro do ano passado, Seu Jorge, de 52 anos, fez um post celebrando esse momento que está vivendo. “Conquistei a paternidade aos 32 anos e de lá pra cá, tenho vivido uma linda experiência de aprendizado constante com minhas três filhas. Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella. Flor e Luz são minhas filhas com Mariana Jorge e Maria Aimée é minha Filha com Fernanda Mesquita”, escreveu. “Dezesseis anos depois do nascimento de Luz Bella (minha caçula) me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino. Um grande desafio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado.”