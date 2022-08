Seu Jorge será pai pela quarta vez, anuncia namorada: ‘Vida e coração mais cheios’

A terapeuta holística Karina Barbieri usou o perfil no Instagram para anunciar e comemorar a novidade

Reprodução/Twitter @ka_barbieri Seu Jorge e Karina Barbieri terão primeiro filho juntos



A terapeuta holística e massoterapeuta Karina Barbieri usou as redes sociais para anunciar que está grávida de seu namorado, o cantor Seu Jorge. Em seu perfil no Instagram, Karina compartilhou fotos na qual aparece ao lado do cantor mostrando a barriga. Na legenda, ela comemorou a gravidez. “Bonitos e maneiros demais para não unir e perpetuar esse código genético! Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Teremos a vida, a casa e o coração mais cheios”, disse Karina na publicação. Esse será o quarto filho de Seu Jorge, que já é pai de três meninas: Maria Aimée, Flor de Maria e Luz Bella. Ele se divorciou sete anos atrás, encerrando o casamento com Mariana Jorge. Até o momento, o cantor não fez nenhuma publicação nas redes sociais sobre a gravidez da companheira.