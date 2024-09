Shakira anuncia data de lançamento de ‘Soltera’ com foto em noitada ao lado de Anitta

Shakira anuncia o lançamento de seu novo single ‘Soltera’, em colaboração com Anitta, para 25 de setembro.

Reprodução/Instagram/@shakira 'Soltera', novo single de Shakira, será lançado no dia 24 de setembro



A artista colombiana Shakira revelou que seu mais recente single, intitulado “Soltera”, será disponibilizado nas plataformas de streaming a partir de 25 de setembro. A divulgação foi feita por meio de um post nas redes sociais, onde a capa do single mostra Shakira em companhia da cantora brasileira Anitta. No anúncio, Shakira não forneceu detalhes sobre a nova canção, limitando-se a informar o título e a data de lançamento. A expectativa em torno do single cresce, especialmente após a interação entre as duas artistas em um post anterior, onde foram vistas dançando ao som da música. A colaboração entre Shakira e Anitta tem gerado grande interesse entre os fãs, que aguardam ansiosamente por mais informações sobre o projeto. A presença de Anitta na capa do single sugere uma conexão especial entre as duas, o que pode indicar uma parceria musical mais próxima.

