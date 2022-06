Shakira descobre traição e decide se separar de Gerard Piqué, diz site

Jogador já estaria há semanas morando sozinho em seu antigo apartamento e teria sido visto acompanhado de outras mulheres em boates da Espanha

Reprodução/Instagram/shakira Shakira e Gerard Piqué se conheceram em 2010, na África do Sul



A cantora Shakira está prestes a anunciar o fim do seu casamento com o jogador Gerard Piqué após descobrir uma traição. Isso é o que afirma o site espanhol El Periódico. Segundo a publicação, a artista teria pegado o jogador do Barcelona com outra e decidiu colocar um fim no relacionamento. O atleta já estaria há semanas morando sozinho no seu antigo apartamento e estaria frequentando junto com o jogador Riqui Puig salas privativas de duas boates localizadas na capital catalã. Nos dois lugares, o pai dos filhos de Shakira “foi visto acompanhado de outras mulheres”. As saídas noturnas de Piqué teriam gerado especulações até mesmo entre os amigos do jogador, que começaram a achar estranho que ele chegasse tão tarde para dormir sabendo que tinha treino no dia seguinte.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, a música Te felicito, lançada por Shakira no final de abril, seria uma indireta ao jogador. Em trecho da canção, ela diz: “Para te completar eu quebrei em pedaços. Eles me avisaram, mas eu não escutei. Eu percebi que o seu é falso. Foi a gota que transbordou o vidro. Não me diga que está arrependido. Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente”. A artista colombiana não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais e as fotos em que aparece com Piqué continuam em seu perfil. A cantora e o jogador se conheceram em 2010, na África do Sul, durante a gravação do clipe Waka Waka, que se tornou um hit na Copa do Mundo naquele ano. Nesses mais de 12 anos de união, o casal teve dois filhos: Milan e Sasha.