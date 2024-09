Shakira e Anitta curtem boate em Miami juntas e exaltam latinidade: ‘Colômbia e Brasil presentes’

Encontro aconteceu durante a apresentação do novo sucesso da colombiana, a música ‘Soltera’

Shakira foi vista dançando com Anitta em uma boate de Miami, durante a apresentação de seu novo sucesso “Soltera”. A performance contou também com a participação da atriz Danna Paola, da modelo Winnie Harlow e da influenciadora Lele Pons. Em uma postagem nas redes sociais, Shakira celebrou a diversidade cultural, mencionando a presença de países como México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela. O evento aconteceu no último domingo, dia 15, na boate Liv, onde as duas artistas se mostraram animadas e interagiram com o público. No entanto, a diversão foi interrompida quando Shakira se sentiu incomodada com alguns fãs que tentavam gravá-la de maneira invasiva. Essa situação a levou a encerrar sua apresentação antes do previsto.

A interação entre Shakira e Anitta chamou a atenção dos presentes, que se divertiram com a energia contagiante das cantoras. A coreografia elaborada e a presença de outras celebridades tornaram a noite ainda mais especial. Apesar do incidente com os fãs, a artista colombiana conseguiu transmitir uma mensagem de união entre as culturas latinas. O clima festivo da boate Liv refletiu a popularidade crescente de Shakira e Anitta, que têm conquistado cada vez mais espaço na cena musical internacional.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA