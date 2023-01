Shakira teria descoberto traição de Piqué ao abrir a geladeira; entenda

Cantora também teria ficado ‘devastada’ ao notar a presença da suposta amante em sua casa em uma entrevista virtual que o ex-jogador deu em 2021

Reprodução/Instagram/shakira Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação em junho do ano passado



Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação em junho do ano passado, mas o que de fato motivou o fim do relacionamento de 12 anos continua sendo especulado. Conforme divulgado pela imprensa internacional, a cantora colombiana teria colocado um ponto final no seu casamento após descobrir que que estava sendo traída pelo ex-jogador. De acordo com a influenciadora Ker Weinstein, a artista descobriu que Piqué estava se relacionando com Clara Chia Marti, uma estudante de relações públicas de 23 anos, ao abrir a geladeira de casa e perceber “que alguém estava comendo a comida que Piqué não gosta”. A especulação de que foi dessa forma que Shakira desconfiou da traição surgiu após ela ser questionada em uma entrevista que deu em maio do ano passado sobre o significado de uma cena do videoclipe de Te Felicito, música que lançou em parceria com Rauw Alejandro.

Na cena em questão, ela abre a geladeira e encontra a cabeça do cantor. Ao This Morning, ela disse que faz isso no clipe “para encontrar a verdade”. O caso de Piqué com Clara não seria algo recente. Uma entrevista que o ex-jogador deu em outubro de 2021 virtualmente voltou a circular, isso porque ele estava em casa quando foi entrevistado e no vídeo é possível ver uma mulher loira passando atrás dele. De acordo com o Page Six, a cantora ficou “devastada ao saber que esta mulher claramente se sentiu em casa na casa que dividia com seus filhos”, Sasha e Milan. Quando Piqué deu essa entrevista, Shakira estava viajando. Nesta semana, a colombiana lançou a música Bzrp Music Sessions 53, produzida pelo DJ argentino Bizarrap, e muitos fãs entenderam a letra como uma clara indireta da artista para o ex-marido. Em um trecho da canção, ela diz: “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você”.