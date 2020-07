Shakira pede que população de cidade natal se una contra Covid-19

Barranquilla, na Colômbia, é um dos principais focos da doença no país

Reprodução/Facebook Cantora pediu para população reforçar cuidados contra o novo coronavírus



A cantora Shakira, que nasceu em Barranquilla, na Colômbia, pediu nesta terça-feira (30) que os habitantes da cidade, um dos principais focos da pandemia de Covid-19 no país, sejam “mais cívicos” em meio à emergência sanitária.

“Agora, mais do que nunca, temos que ser mais cívicos, mais ordenados, mais unidos para podermos levar o nosso povo em frente, para podermos sair às ruas da nossa Barranquilla e nossa região do Atlântico para comemorar o triunfo sobre esta pandemia com a alegria que nos caracteriza”, disse a cantora em vídeo publicado pela fundação Pies Descalzos.

Em Barranquilla, pelo menos 12.360 pessoas foram contagiados pelo novo coronavírus. Entre elas, 645 morreram e 3.845 se recuperaram da Covid-19. No Atlântico, departamento do qual Barranquilla é a capital, foram confirmados 22.777 casos e 1.107 mortes.

“Esta pandemia está nos afetando gravemente e temos que parar este vírus que tão facilmente se propaga. Como? Lavando as mãos, usando máscaras e ficando em casa. Sei que é difícil, mas temos que tentar com todas as nossas forças, pelas milhares de vidas que estão em jogo”, comentou a artista.

*Com EFE