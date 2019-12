Sharon Stone é bloqueada de aplicativo de paquera e reclama no Twitter

Sharon Stone teve a conta suspensa no Bumble porque usuários não acreditavam que o perfil era realmente dela

Reprodução/Instagram Sharon Stone teve conta no aplicativo Bumble bloqueada



A atriz Sharon Stone usou o Twitter nesta segunda-feira (30) para reclamar por ter sido bloqueada do aplicativo de paquera Bumble.

Em uma mensagem na rede social, ela afirmou que teve a conta no app fechada. “Eu tentei uma paquera no Bumble e eles bloquearam a minha conta”, escreveu.

Segundo a atriz, ela foi bloqueada porque muitos usuários que a encontraram no aplicativo não acreditavam que o perfil era realmente dela e o denunciaram. “Ei, Bumble, estou sendo descriminada?”, questionou.

Veja abaixo o desabafo de Sharon Stone:

Vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar, Sharon Stone tem 61 anos e já foi casada duas vezes. O primeiro casamento foi com o produtor Michael Greenburg e durou de 1984 a 1990, enquanto o segundo, com o jornalista Phil Bronstein, foi de 1998 a 2004.