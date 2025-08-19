Sheron Menezzes lamenta a perda do irmão de 36 anos

A atriz compartilhou a dor que sente e a forte ligação que sempre teve com Draiton, prometendo cuidar de sua mãe neste momento difícil: ‘Um pedaço de mim foi arrancado’

A atriz Sheron Menezzes anunciou nesta segunda-feira (18), por meio de suas redes sociais, o falecimento de seu irmão, Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos. Ele era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e faleceu em um hospital. A causa da morte não tenha sido divulgada. Em sua mensagem, a artista compartilhou a dor que sente e a forte ligação que sempre teve com Draiton, prometendo cuidar de sua mãe neste momento difícil: “Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela”.

No desabafo, a artista também agradeceu pelos momentos vividos ao lado do irmão. “Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos.”, disse.

Colegas de profissão de Sheron, como Lázaro Ramos, Fabiana Karla e Juliana Paes deixaram mensagens de apoio na publicação da atriz.

