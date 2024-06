Show de Luan Santana é cancelado após cantor passar mal

Cantor se apresentaria em Minas Gerais; ele está internado no hospital Albert Einstein

Reprodução/Instagram/@luansantana Cantor passou mal e teve um mal súbito e precisou ser encaminhado ao hospital



Na madrugada do última sábado (1º), um show do cantor Luan Santana, 33 anos, foi cancelado de última hora. O artista se apresentaria em Divinópolis (MG), cidade a 120 km de Belo Horizonte. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas o cantor passou mal ao chegar no aeroporto da cidade mineira. Em contato com a assessoria do cantor recebmos a seguinte nota:

“Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação devido a um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde, ao pousar no aeroporto local, voltou a sentir-se mal.”