Show de Luan Santana é cancelado após cantor ter mal súbito

Cantor se apresentaria em Minas Gerais; ele está internado no hospital Albert Einstein

Reprodução/Instagram/@luansantana Cantor passou mal e teve um mal súbito e precisou ser encaminhado ao hospital



Na madrugada do última sábado (1º), um show do cantor Luan Santana, 33 anos, foi cancelado de última hora. O artista se apresentaria em Divinópolis (MG), cidade a 120 km de Belo Horizonte. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas o cantor passou mal ao chegar no aeroporto da cidade mineira. A Jovem Pan procurou a assessoria do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o cantor foi levado após o “mal súbito”, mas eles informaram que o caso está sendo apurado e não deram detalhes.