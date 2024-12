Simaria e Simone se reencontram no palco em show emocionante em São Paulo

Apresentação da ex-dupla aconteceu na última sexta no Centro de Tradições Nordestinas e contou com performance de grande sucessos das ‘coleguinhas’

Na última sexta-feira (13), Simaria fez uma aparição especial no show de sua irmã, Simone, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. A ocasião foi marcada por uma forte carga emocional, já que as irmãs, que formaram uma famosa dupla até 2022, se reencontraram no palco após um período de separação. Durante a apresentação, Simaria não apenas assistiu, mas também subiu ao palco para se juntar a Simone em uma performance. As irmãs demonstraram carinho uma pela outra, trocando abraços e um selinho, o que evidenciou a forte conexão que ainda mantêm, apesar da dissolução da dupla.

As canções escolhidas para a apresentação conjunta foram “Quando o Mel é Bom”, “Pássaro Noturno” e “Meu Violão e o Nosso Cachorro”. Esses sucessos, que fazem parte do repertório que consagrou a dupla, trouxeram à tona lembranças e emoções tanto para as irmãs quanto para o público presente. Vale destacar que esta foi a segunda vez que Simaria se apresentou ao lado de Simone desde que a irmã iniciou sua carreira solo. A participação no show reforça a ideia de que, mesmo com a separação profissional, o laço familiar e musical entre elas permanece forte e significativo.

Publicado por Victor Oliveira