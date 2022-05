Simone abre o jogo e fala como está relação com Simaria após áudio de briga vazar

Cantora respondeu dúvidas de seguidores, que quiseram saber se elas fizeram as pazes e se estão se falando

A cantora Simone decidiu abrir o jogo e falar nas redes sociais como está sua relação com a irmã, Simaria, após vazar um áudio da dupla se desentendendo em uma recente gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT. Nesta sexta-feira, 6, a artista abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e recebeu vários questionamentos sobre o assunto. “Não estamos brigadas, apenas irmãos ‘brigam’… o amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo”, afirmou a cantora. Um seguidor quis saber quando as coleguinhas fizeram as pazes e Simone respondeu: “Um minuto depois”. A dupla de Simaria contou ainda que ela e a irmã são bem diferentes uma da outra, mas mesmo não sendo parecidas, ela acredita que “a melhor parte da vida é ter irmãos”: “Amo muito os meus”.

Entenda a polêmica

Os boatos de que a relação de Simone e Simaria está estremecida começaram após o site TV Pop divulgar um áudio de um desentendimento que as irmãs tiveram quando foram apresentar a música Amiga no “Programa do Ratinho”. Simaria interrompeu a canção e disse: “Só um minuto… segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vou procurar a melhor forma. Eu estou rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo para Deus para me dar voz para eu cantar e fazer a minha interpretação”.

Direcionando-se a Simone, a artista continuou: “Quando você me bloqueia, me machuca, entende?”. A irmã de Simara logo respondeu: “Para desafinar, é melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”. A coleguinha falou: “Eu sei, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer, então eu vou fazer”. Simone então disse: “Vamos ver no que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Só estou cuidando de você, mas se não quer que eu cuide de você, vamos embora”. Segundo o TV Pop, ficou um climão no estúdio e Simaria tentou se explicar dizendo que era legal a plateia ver que nem tudo são flores na relação da dupla: “Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama, se cuida tanto, que se qualquer pessoa falar…”. Simone interrompeu a irmã e disparou: “O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c*”.