Socorrido na Record, Gottino é internado e confirma mal súbito nos bastidores

Apresentador do ‘Balanço Geral’ contou que sua pressão bateu 19 e que sentiu dor no peito e mal estar

Reprodução/Instagram/rgottino/26.10.2021 Reinaldo Gottino está internado em São Paulo e não há previsão de alta



O apresentador Reinaldo Gottino foi internado após ter um mal súbito nos bastidores da Record na última quarta-feira, 23. Ele estava pronto para comandar o “Balanço Geral”, mas como precisou ser levado ao hospital foi substituído às pressas por Willian Leite e Renato Lombardi. Horas depois do ocorrido, o jornalista apareceu nas redes sociais e explicou para os seguidores o que aconteceu: “Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça! Mas sou cercado de pessoas incríveis, que me ajudaram, me acudiram e me socorreram! Estou medicado, realizando todos os exames e sendo muito bem cuidado”. Gottino enfatizou que “está dando tudo certo” e agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo. Procurada pela Jovem Pan, a Record informou que o apresentador foi levado para o Hospital Moriah, em São Paulo, onde permanece internado e “com quadro estável”. “Os médicos resolveram, por precaução, internar o apresentador para fazer exames complementares. Ainda não há previsão de alta”, informou a emissora em nota. Apresentadores da Record como Fabíola Reipert, Cesar Filho, Ticiane Pinheiro e Geraldo Luís desejaram melhoras ao jornalista.