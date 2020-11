Solange Gomes limpa vidro com notificação de Luiza Ambiel: ‘Não tem valor’

O documento exige que a modelo não fale da ex-Fazenda na mídia: ‘Minha vida não se resume a mulher, gosto de falar de homem’

Reprodução/Instagram/gomessolange/luizaambieloficial Solange Gomes usou a notificação que recebeu de Luiza Ambiel para limpar o vidro



O desentendimento entre as modelos Solange Gomes e Luiza Ambiel ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 13. A ex-participante de “A Fazenda 12” mandou uma notificação extrajudicial exigindo que a ex-musa da Banheira do Gugu pare de falar o nome dela na mídia. Após receber o documento, Solange pegou o papel e o usou para limpar o vidro da sua casa. “Notificação extrajudicial não tem nenhum valor, é como se fosse um bilhete enviado pelo advogado”, declarou a modelo em entrevista à Jovem Pan.

Solange deixou claro que não se abalou com a atitude da ex-peoa. “Ela fez essa notificação através do advogado dela para eu não falar mais dela, mas é totalmente irrelevante porque eu não tenho intensão de falar da Luiza, minha vida não se resume a mulher, gosto de falar de homem, de bofe, e da minha vida pessoal, sempre foi assim. Tenho uma coluna, estou escrevendo meu segundo livro, então não preciso falar dela, só estou falando agora para esclarecer os fatos”, enfatizou a modelo que fez torcida para a então amiga vencer o reality show. “Fiz uma campanha para a Luiza, fiquei muito feliz por ela ter entrado na Fazenda, fiz uma campanha para ela aqui fora enquanto ela estava lá dentro, até perdi seguidores com isso, mas eu não me incomodo com essas coisas.”

Motivo da briga

A confusão entre as duas começou logo depois que Luiza foi eliminada do reality da Record TV. “Eu mandei uma mensagem para ela rápida porque a cantora Luka tinha feito um vídeo com a música do Raça Negra e eu falei: ‘Amiga, olha meus stories que a Luka está cantando a música do Raça Negra’. Ela tem uma voz linda e eu queria que ela visse. Ela me mandou um áudio dizendo que estava enrolada, que de repente a assessora respondia mais rápido e eu não gostei e a gente começou a ter uma discussão”, contou Solange que mandou áudios para a ex-peoa desabafando.

Os áudios foram parar na mídia e o desentendimento entre as duas se tornou público. “Esses áudios vazaram, obviamente não vieram da minha parte, não sei quem vazou. Eu encaminhei esses áudios a título de desabafo para três amigos, que já não sei se são tão amigos, e alguma dessas pessoas, da minha parte ou da Luiza, porque não sei se ela encaminhou para alguém, divulgaram esses áudios”, explicou modelo que cortou relações com a ex-peoa.