Sophie Turner está esperando primeiro filho com Joe Jonas, diz site

Reprodução/Instagram Casal fez cerimônia secreta no ano passado e gostaria de mandar gestação em sigilo, diz fonte não identificada



Sophie Turner e Joe Jonas estão esperando o seu primeiro filho, garante o site Just Jared. Segundo a matéria publicada nesta quarta (12), a atriz de “Game of Thrones” já suspeitava da gravidez há algum tempo e a confirmação veio recentemente.

O casal quer manter em sigilo a gestação e, por isso, a informação não teria sido comunicada oficialmente. Não sabe-se também de quantas semanas Sophie está grávida.

Uma fonte do site ainda garante que a atriz estaria tomando cuidado na escolha das roupas para a aparição em tapetes vermelhos. “O casal está mantendo as coisas em sigilo, mas os amigos e a família deles estão super animados”, disse a fonte ao site.

Joe e Sophie se casaram, também em segredo, em maio do ano passado. A cerimônia surpresa aconteceu em Las Vegas logo após o Billboard Music Awards, onde os Jonas Brothers se apresentaram.

A união só não foi completamente secreta porque Diplo compartilhou imagens em seus stories do Instagram. Na época, o casal disse que ficou chateado com a situação, mas na segunda cerimônia confiscou o celular do amigo.