‘Sou obcecada por homem, mas não fico com feio’, diz Luana Piovani ao falar sobre amor, libido e padrões

Solteira desde o ano passado, Luana Piovani, 48, voltou a comentar com franqueza sobre sua vida afetiva. Em entrevista ao podcast da comediante Giovana Fagundes, a atriz afirmou que ainda acredita no amor, mas não se ilude com idealizações românticas. Entre risos, resumiu sua principal exigência: “Sou obcecada por homem, me dá água na boca de pensar, mas não tem a menor condição de ficar com homem feio”. Mãe de três filhos — Dom, Liz e Bem —, Luana contou que procura alguém disposto a evoluir, mas que já não acredita na “instituição do casamento” nem em amores eternos. “Leio, pesquiso, observo, analiso. Não acredito que exista amor para sempre, esse bordado do amor romântico”, disse.

Apesar da visão crítica, ela admitiu que ainda não se sente pronta para viver um relacionamento aberto. “Fui criada em escolas católicas, mesmo sendo evangélica. Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra. Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido depois desse começo.” Com bom humor, a atriz contou que a iniciativa também conta muito. “Homem tem que ter iniciativa”, reforçou.

Além da vida pessoal, Luana comentou sua estreia na comédia stand-up com o espetáculo Cantos da Lua. “A vida é uma gargalhada na cara da gente. Eu faço teatro desde que comecei e tenho uma enorme reverência pelos palcos”, afirmou. “Me lembro de ter visto o começo do stand-up e falava que não entendia. Para mim, era uma conversa de bar. Cuspi para cima.”

