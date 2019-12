Filha de Kylie Jenner ganha casa de boneca luxuosa de Natal; confira

Reprodução/YouTube Stormi, de 1 ano, amou a surpresa de Natal que a vovô Kris Jenner fez



Stormi, de 1 ano, ganhou um presentão de Natal da vovô Kris Jenner. Quem mostrou tudo foi Kylie Jenner, mãe da pequena, que ficou emocionada com a surpresa que a filha recebeu.

A matriarca das Kardashian surpreendeu a neta com uma casa de boneca luxuosa, uma réplica do mesmo brinquedo que Kylie teve na infância. Com dois andares, a “casinha” tem cozinha, bercinho com bonecas, penteadeira, ar-condicionado e até uma varanda com sacada.

Stormi não perdeu tempo em explorar tudo, mesmo precisando da ajuda da mãe para subir ao segundo andar. Filha de Kylie com o rapper Travis Scott, Stormi completa dois anos em 1º de fevereiro.

“O melhor presente de Natal de todos os tempos. Eu tinha uma casinha igual na idade da Stormi. Isso me faz querer chorar”, disse Kylie no vídeo. “Eu quero que você tenha as mesmas memórias com sua filha”, falou Kris, emocionada ao dizer que ver a neta brincando na mansãozinha a faz lembrar de quando Kylie era pequena.

Confira o tour pela casa de boneca: