Tadeu Schmidt é parado em blitz da Lei Seca ao deixar estúdios Globo: ‘Achando que é fácil?’

O apresentador Tadeu Schmidt foi parado em uma blitz de trânsito ao deixar os estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 8. Nas redes sociais, ele contou o que aconteceu e postou uma foto junto com os profissionais que estavam trabalhando na fiscalização. “Estão achando que é fácil? O cidadão sai do trabalho depois de uma da manhã e ainda é parado na Lei Seca”, escreveu o apresentador do “BBB 22” nos stories do Instagram. Tadeu aproveitou para ressaltar a importância da blitz da Lei Seca, que visa autuar os motoristas que estão dirigindo alcoolizados. “É uma fiscalização tão importante e feita com tanta educação e cordialidade, que eu só posso aplaudir”, afirmou o ex-apresentador do “Fantástico”. Antes de ser parado na fiscalização, Tadeu comandou o Jogo da Discórdia no “BBB 22” e a dinâmica conseguiu colocar “fogo no parquinho” e agitar a casa mais vigiada do Brasil.