Tata Estaniecki descobre ‘terceiro mamilo’ em consulta após dar à luz: ‘Sai leite’

Caio, segundo filho da influenciadora com o youtuber Júlio Cocielo, nasceu no último sábado, 20

Reprodução/Instagram/tata Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são pais de Caio e Beatriz



A influenciadora Tata Estaniecki, que deu à luz Caio no último sábado, 20, compartilhou com seus seguidores que, durante uma consulta que teve com sua obstetra, descobriu um mamilo supranumerário. “Tenho um fato muito curioso para contar para vocês. Estou simplesmente chocada. Vocês já ouviram falar de mama acessória ou terceiro mamilo?”, questionou a apresentadora do “PodDelas” nos stories do Instagram. A esposa do youtuber Júlio Cocielo contou que achou que estava com um pelo encravado na axila e, incomodada, comentou com sua médica. Ao ser examinada, ela descobriu do que se tratava. “Muitas pessoas confundem com gordura na axila, mas pode ser uma mama acessória. Pelo que ela [a médica] me falou, é muito comum”, falou Tata, que deu mais explicações sobre a condição. “É quando você tem o tecido mamário fora da região do peito. Acaba vindo para a axila. Se eu apertar essa bolinha, sai leite. Só estou falando a nível de informação.” Rindo, Tata acrescentou: “Como nosso corpo é bizarro”. Caio é o segundo filho da influenciadora com Cocielo. A primogênita do casal, que está junto desde 2017, é Beatriz, de três anos.