Tatá Werneck revela que ficou decepcionada com famosa que deu em cima de Rafa Vitti

Apresentadora do ‘Lady Night’ também falou se ‘pegou geral na Globo’ antes de começar a namorar o ator, se pretende ter mais filhos e da sua relação com Bruna Marquezine

Tatá Werneck é casada com Rafa Vitti e tem uma filha com o ator



A atriz e apresentadora Tatá Werneck falou da sua vida pessoal com seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na última quarta-feira, 27. Uma fã quis saber se alguma famosa já deu em cima de Rafa Vitti, ator com quem Tatá é casada e tem uma filha, Clara Maria, de 2 anos. “Já. Foi uma grande decepção, fiquei bem triste”, respondeu a artista. Ela não revelou quem é essa famosa, mas disse que um dia vai tornar essa história pública. Ainda falando sobre relacionamentos, a atriz respondeu um seguidor que quis saber se antes de começar a namorar Rafa, ela “pegou geral na Globo”.

“Eu sempre emendei namoro, entrei na Globo namorando”, comentou a apresentadora do “Lady Night”, que também revelou que ficou com dois atores que ninguém sabe, mas, ao todo, teve uns cinco “ficantes” famosos antes assumir relacionamento com o protagonista de “Além da Ilusão”. Tatá disse que pretende, sim, ter outro filho, porém, quer que sua família aumente só daqui a três ou quatro anos. Ao ser questionada sobre a amizade que possui com a atriz Bruna Marquezine, a artista não poupou elogios: “A gente torce muito uma pela outra, confio muito nela, posso ficar o tempo que for [sem encontrar] que conto minha vida inteira para ela. É a mulher que acho mais linda do mundo e amor que ela é bagaceira”.