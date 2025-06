Tati Machado e Lexa viajam juntas para Amazônia

Recentemente, ambas enfrentaram perdas significativas em suas vidas. Lexa, por exemplo, perdeu sua filha Sofia, enquanto Tati passou pela dor da partida de seu filho Gael

Reprodução/Instgaram/@lexa Tati Machado e Lexa viajam juntas para o Amazônia



Tati Machado e Lexa decidiram fazer uma viagem à região amazônica acompanhadas de seus parceiros. Durante a estadia, elas aproveitaram para mergulhar nas águas do Rio Negro, registrando momentos de alegria que foram compartilhados em suas redes sociais. Recentemente, ambas enfrentaram perdas significativas em suas vidas. Lexa, por exemplo, perdeu sua filha Sofia, enquanto Tati passou pela dor da partida de seu filho Gael. Essas experiências difíceis têm aproximado as duas, que se apoiam mutuamente em meio ao luto. Além do suporte uma à outra, as artistas também têm recebido mensagens de carinho e solidariedade de amigos e fãs. Esse apoio tem sido fundamental para ajudá-las a lidar com a dor e a tristeza que sentem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA