Taylor Swift anuncia voto em Kamala Harris após debate contra Trump

Taylor Swift manifestou seu apoio à candidata democrata Kamala Harris logo após o debate realizado entre os dois candidatos na terça-feira (10). Em uma publicação no Instagram, a artista descreveu Harris como uma “líder talentosa e equilibrada”, enfatizando a relevância de manter a calma em momentos desafiadores. O post, que rapidamente acumulou mais de 4 milhões de curtidas, também continha um link para registro de eleitores e uma imagem de Swift ao lado de seu gato. De acordo com um membro da equipe de campanha de Harris, o apoio da cantora não foi previamente combinado com a candidatura. Tim Walz, que é o companheiro de chapa de Harris, elogiou a declaração de Swift durante uma transmissão ao vivo, destacando a importância do apoio de figuras públicas.

A motivação de Swift para apoiar Harris surgiu após a divulgação de fotos manipuladas por inteligência artificial, que insinuavam que ela apoiava Donald Trump. A cantora enfatizou a importância de ser clara sobre suas intenções como eleitora, reforçando seu compromisso com a transparência. A resposta da campanha de Trump ao apoio de Swift foi crítica, alegando que isso evidencia que o Partido Democrata se transformou em um agrupamento de elites ricas. Vale lembrar que a artista já havia manifestado seu apoio a Joe Biden nas eleições de 2020 e se posicionado contra Trump, especialmente em relação a suas declarações sobre supremacia branca e racismo.

