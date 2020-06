‘Vir.us’: Thaila Ayala muda nome de marca após críticas sobre lucrar com pandemia

Reprodução/Instagram Vir.us 2020 foi o nome escolhido por atriz para a sua nova coleção de roupas, que pretendia "viralizar o melhor da vida"



A atriz Thaila Ayala foi duramente criticada nas redes sociais após anunciar o lançamento da marca de roupas “Vir.us 2020”, nome que tinha relação com a pandemia do novo coronavírus.

“Em meio a esse caos nasceu @vir.us.2020 com o intuito de trazer conforto e um pouco de alegria pra vocês! Um vírus fez estremecer o planeta, fechar fronteiras, monitorar governos, segregar pessoas, amedrontar consciências e trancar portas. Imagina quando for o vírus do amor, da empatia e da união entre todos os seres? A Virus 2020 convida vocês para viralizar o melhor da vida e construir um novo mundo mais colorido, vamos juntos”, dizia a publicação no Instagram de Thaila sobre a marca.

Seguidores da atriz logo apontaram insensibilidade por parte dela ao usar um nome que remete à pandemia global que já matou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo – quase 40 mil só no Brasil.

Com a polêmica, Thaila anunciou o novo da coleção, AMAR.CA, e pediu desculpas pela falta de tato. “Estou acompanhando toda repercussão sobre o lançamento de AMAR.CA – já mudamos o nome. E quero pedir desculpa a todos vocês que apontaram as incongruências. Nunca quis romantizar a pandemia. Esse assunto nunca deve ser romantizado”, escreveu.

“(…) Jamais quis ser insensível a quem está de luto neste momento delicado. Estamos abertos ao diálogo. Já tinha sido pedido que os comentários não fossem apagados nem silenciados nos posts, se algo assim voltar a acontecer, nos cobrem! Vamos sempre reforçar o compromisso com vocês, ouvir e melhorar”, completou a atriz.