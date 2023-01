Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, confirma fim de namoro com Silva

Dermatologista passou o réveillon com cantor em Fernando de Noronha; esse foi o primeiro relacionamento público dele desde a morte do intérprete de Dona Hermínia

Reprodução/Instagram/thalesbretas/silva Thales Bretas e Silva namoraram por cerca de quatro meses juntos



O namoro do dermatologista Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, com o cantor Silva chegou ao fim. A relação durou cerca de quatro meses. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do médico confirmou a informação, mas não deu detalhes sobre o que motivou o fim do relacionamento. O casal passou o réveillon junto em Fernando de Noronha, Pernambuco, mas em um post que fez no último dia 6 de janeiro sobre a viagem, Thales postou imagens sem Silva e escreveu: “Eu já saí de Noronha. Mas Noronha não sai de mim mais… obrigado meus amigos por fazerem tudo ficar mais incrível que já foi plantado por Deus”. Uma seguidora comentou: “Ele parou de mostrar fotos com o namorado depois das críticas viva de sua vida. Se para você é era de novo ciclo, siga. Eu acho cedo, mas quem sou eu…”. Thales não gostou do comentário e rebateu: “Eu posto quando eu quero! Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas para pagar… ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto para quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe. Espero que você nunca precise disso para poder comandar seu tempo”. O namoro com Silva foi o primeiro relacionamento público do dermatologista após a morte de Paulo Gustavo. O intérprete de Dona Hermínia morreu aos 42 anos no dia 4 de maio de 2021, por consequência da Covid-19. Ele deixou dois filhos, Romeu e Gael.