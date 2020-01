Nasce o primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira tiveram o primeiro filho



Nasceu nesta quarta-feira (8) o primeiro filho do casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Bento. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do UOL.

Bento nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Falando com o jornalista, o filho de Gretchen comemorou o momento. “Não existe no mundo sensação melhor! Mas pra mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele!”, disse.

Thammy e Andressa embarcaram para os Estados Unidos em novembro para o parto de Bento. Um mês antes, o novo papai fez uma tatuagem em homenagem ao filho, uma medalha de São Bento.

Assim como o parto, a técnica de inseminação artificial que possibilitou a gravidez de Andressa também foi feita nos Estados Unidos.