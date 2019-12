Thiago Lacerda é detido por posse de maconha, mas nega consumo

Thiago Lacerda foi detido por posse de maconha nesta sexta-feira (20), mas liberado horas depois

Reprodução/Instagram Thiago Lacerda foi detido nesta sexta-feira (20)



O ator Thiago Lacerda foi detido nesta sexta-feira (20), no Rio de Janeiro, por suspeita de posse e uso de maconha.

Ele foi parado em uma operação policial na Zona Sul da capital fluminense e encaminhado para o 14º DP, no Leblon, após os agentes sentirem um forte cheiro de maconha no carro e apreenderem uma pequena quantidade da droga. O artista foi liberado horas depois.

Em nota enviada ao jornalista Leo Dias, do UOL, a assessoria de imprensa de Thiago Lacerda negou que o ator estava sob o efeito de entorpecentes. “Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia”, diz o texto.

Thiago Lacerda está fora da TV desde o ano passado, quando protagonizou a novela da Globo “Orgulho e Paixão”. Ele fará uma participação especial na novela “Salve-se Quem Puder”, também da Globo, que estreia em janeiro.