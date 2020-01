Thiago Martins se explica após ser criticado por dizer ser contra cotas raciais

Thiago Martins foi criticado após dizer em entrevista que era contra as cotas raciais

Thiago Martins usou o Twitter nesta sexta-feira (17) para esclarecer sua posição sobre as cotas raciais em universidades brasileiras. A atitude foi uma resposta para as críticas que vinha recebendo após uma entrevista sua para o canal Na Real com Bruno De Simone, no YouTube.

No vídeo, o entrevistador questiona o ator sobre “mimimi” das redes sociais, Thiago fala sobre diversos temas, incluindo as cotas raciais. “A cota me machuca. Dói. A cor da pele não muda a nossa inteligência, o nosso caráter, nós somos iguais. Isso me entristece. Para quê existe a cota dos negros? Uma universidade uma escola tem que ser para todo mundo. […] Sou contra, dói em mim as cotas.”

Na rede social, Thiago falou sobre sua origem da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, para justificar sua opinião sobre as cotas e o racismo. “Sou contra o sistema e não contra as cotas! Sou cria da Favela do Vidigal, tenho consciência da minha cor e vi de perto a discriminação. Aliás, vejo até hoje! Tenho amigos do ‘Nós do Morro’ que não tiveram a mesma oportunidade que eu e isso só reforça que o preconceito não acabou. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Infelizmente vivemos em um país racista e preconceituoso. Hoje tenho consciência do lugar de privilégio que alcancei”, afirmou.

“Acredito que o Brasil só vai pagar sua dívida histórica quando tiver políticas públicas que garantam a todos igualdade de condições e oportunidades de desenvolvimento. Cotas não são esmolas, é o mínimo que o estado pode fazer para uma reparação histórica e cultural. Enquanto os negros não forem maioria nas unidades e nos lugares de poder, nada vai mudar. O que quis dizer é que sou contra o sistema, e não contra as cotas! Antes do ataque, estou aberto ao diálogo. Acredito que assim chegaremos a lugares melhores”, continuou o ator.

Sou contra o sistema e não contra as cotas! Sou cria da Favela do Vidigal, tenho consciência da minha cor e vi de perto a discriminação. Aliás, vejo até hoje! Tenho amigos do “Nós do Morro” que não tiveram a mesma oportunidade que eu e isso só reforça q o preconceito não acabou + pic.twitter.com/37kLhxtxFr — Thiago Martins (@tgmartins) January 17, 2020

