Thiago Rodrigues reaparece após ter agressão desmentida pela polícia e promete expor verdade

Ator ficou longe das redes sociais depois que as investigações indicaram que ele se feriu sozinho e não foi espancado em um assalto no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/euthiagorodrigues Thiago Rodrigues se afastou das redes sociais após investigação da polícia



O ator Thiago Rodrigues retornou às redes sociais após denunciar uma suposta agressão durante um assalto que, posteriormente, foi desmentida pela polícia. “Amigos queridos, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens carinhosas, agora estou bem. Já, já eu converso com vocês sobre como as coisas aconteceram exatamente, para que não fique esse espaço aberto para pessoas violentas e ignorantes falarem à vontade sobre aquilo que não sabem”, escreveu o artista nos stories do Instagram nesta quinta-feira, 2. Thiago afirmou que, como seu celular desapareceu, ele enfrentou problemas para recuperar a senha do seu perfil na rede social. Em seu primeiro relato após a confusão, ele também comentou que “foi bom” passar um tempo desconectado. “Aproveitar esse tempinho para me recuperar sem interferências de notícias e comentários de quem não sabe como as coisas aconteceram de verdade”, concluiu.

Relembre o caso

Em dezembro do ano passado, Thiago procurou a polícia com ferimentos. A princípio, foi divulgado que ele saia de um bar na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro, quando foi abordado por assaltantes e, ao tentar fugir, foi espancado. Ele teria desmaiado no local e socorrido por uma mulher que estava em uma feira próxima ao local do suposto assalto. O artista foi levado a um hospital público da região e levou pontos em um corte que tinha na cabeça. A Polícia Civil começou a investigar o caso e, ao analisar as evidências, concluiu que o ator não foi agredido em um assalto, mas se machucou sozinho. O celular de Thiago sumiu, mas as autoridades acham estranho o fato de ele ainda estar com sua carteira. As imagens de segurança da região foram analisadas e foi então que a polícia notou que o artista se machucou ao tentar sentar no banco da praça em que foi encontrado, isso porque ele acabou se desequilibrando e caindo de rosto no chão.