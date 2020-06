Suposto ex-namorado de Gugu desiste de disputa por herança do apresentador

Reprodução/Instagram Thiago Salvatico alega ter mantido um relacionamento amoroso de oito anos com Gugu Liberato



Thiago Salvatico teria desistido de uma ação de reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador Gugu Liberato. O chef de cozinha e empresário tomou a decisão no último dia 28, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

“Prezados senhores, comunico que, em 28 de maio de 2020, desisti da ação de reconhecimento de união estável homoafetiva que movia contra os herdeiros legítimos e testamentários de Augusto Liberato”, afirma Thiago Salvatico.

De acordo com o empresário, ele e Gugu estiveram juntos por oito anos. Ainda no comunicado, Salvatico ressalta que não abre mão do direito ao reconhecimento de união estável que manteve com o apresentador. “No entanto, por razões de foro íntimo, prefiro não dar prosseguimento à ação neste momento”, concluiu.

Em fevereiro deste ano, o suposto namorado de Gugu procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggioro para representá-lo no processo de inventário do apresentador.

*Com Estadão Conteúdo