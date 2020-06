Thiaguinho manda mensagem de aniversário para Fernanda Souza: ‘Juntos até depois do fim’

View this post on Instagram

E hoje é um dia especial na nossa família… Sim! Porque você sempre será parte da nossa família e te desejo tudo de melhor que desejo para eles… FELIZ ANIVERSÁRIO, @fernandasouzaoficial !!!! 🎉🎂🎈 . Mais um ano pra gente comemorar sua saúde… E pra gente que tá perto, comemorar o fato de te ter na vida… Desfrutar de sua sabedoria… Agradeço a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abençoar nossa amizade, parceria e cumplicidade! . Felicidades!! Mas muitaaas mesmo!! Você merece!! Você é incrível!!! ✨ . Amo você! De coração… Conte comigo! E como sempre te digo: Você é FODA! ❤️ Juntos até depois do fim! 👊🏾 Amém!