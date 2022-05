Tiago Abravanel fala como ficou sua situação na Globo após desistência do ‘BBB 22’

Cantor contou que não imaginava que abandonaria o jogo e explicou por que decidiu apertar o botão

Reprodução/Globo - 01/02/2022 Tiago Abravanel foi o primeiro participante a apartar o botão da desistência no 'BBB'



Assim que apertou o botão e desistiu do “BBB 22”, o cantor Tiago Abravanel foi retirado da abertura do programa e não participou de atrações como o “Mais Você”, no qual o eliminado toma café da manhã com Ana Maria Braga, e o “Domingão com Huck”. Por conta disso, começaram a circular rumores de que a relação do artista com Boninho, diretor do programa, e com a Globo tinha ficado estremecida. Durante participação no podcast “Venus”, o neto de Silvio Santos negou tenha ficado um clima ruim após sua desistência do reality. “Está de boa, graças a Deus”, afirmou. O cantor disse que quando topou o desafio de entrar no reality, ele não imaginava que não conseguiria se manter na casa. “Ninguém que vai participar imagina que vai desistir, essa é a real. Eu nunca pensei na possibilidade.”

Tiago contou que tomou a decisão de apertar o botão no dia anterior à desistência. “Estava com isso na cabeça, não estava legal, não estava dando conta de me encontrar dentro do jogo, não estava conseguindo jogar, comecei a duvidar das minhas atitudes. Comecei a ficar muito doido. Ao contrário do que as pessoas imaginaram, a decisão de apertar o botão não pode ser premeditada, ir na emoção, porque senão você se arrepende, é jogar tudo para o alto. Eu vim maturando essa ideia há uns dias e como aquilo estava reverberando em mim”, explicou. “Eu não estava conseguindo brilhar na casa, não tinha energia para conversar, estava me sentindo mal.” Depois de deixar o “BBB 22”, o cantor voltou a fazer terapia. Hoje, ele analisa que ficar preocupado com o que o público estava pensando dele foi algo que o prejudicou, pois não conseguiu se entregar. “Existem coisas que vão além do jogo e eu não estava conseguindo colocar o jogo como minha prioridade”, concluiu.