Tiago Leifert explica por que revelou câncer da filha após piora de tumor: ‘Estava put*’

Reprodução/YouTube/Desimpedidos Tiago Leifert revelou que sua filha está com um câncer raro nos olhos



O jornalista Tiago Leifert revelou, em janeiro deste ano, que sua filha foi diagnosticada com um câncer raro nos olhos no fim de 2021. Neste sábado, 14, o ex-apresentador da TV Globo contou que decidiu tornar pública a doença após receber notícias ruins do médico. “Para mim, era o fim do mundo aquela situação que a gente estava vivendo em janeiro. Ela foi diagnosticada em outubro e em janeiro a gente teve uma notícia de que não gostou. Houve uma recidiva. O tumor reagiu em janeiro”, relembra, em entrevista a Fred no podcast “Fala, Brasólho!”.

Segundo Tiago Leifert, apear dos médicos passarem tranquilidade ao informar a piora, a notícia o deixou completamente irritado. “Estou p*to com essa p*rra. Eu tenho raiva. Minha filha está doente. Então, vou dificultar a vida [dessa doença]. Não quero que ninguém, nem a pessoa mais filha da p*ta do mundo, passe pelo que a gente passou hoje, que chegue lá e receba uma notícia ruim no meio do tratamento. Porque derruba. Vamos declarar guerra a essa m*rda”, declarou o atual narrador da Amazon Prime Vídeo.

“Se a gente salvar uma criança que foi diagnosticada, para mim, valeu. Eu vou rir da cara desse troço, vou falar: ‘trouxa, otário, tomou’. Bem feito, mexeu com a criança errada. Aqui, não. Tem que ter o momento que a gente vai para cima. E eu estava com raiva. E de lá para cá, acho que umas seis crianças foram diagnosticadas antes da hora, antes do que seriam por causa da Lua”, continuou o jornalista, abrindo o jogo sobre a situação.