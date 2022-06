Tiago Piquilo dá detalhes de cirurgia peniana: ‘Dei uma engordadinha na criança’

Cantor, dupla de Hugo, relevou se mexeu no tamanho do membro e como foi o seu pós-operatório

Reprodução/Instagram/tiago.hugoetiago Tiago Piquilo falou que tem vergonha de mostrar resultado da cirurgia íntima



O cantor Tiago Piquilo, dupla de Hugo, deu detalhes da cirurgia peniana que realizou. O artista contou que ficou sabendo que era possível fazer esse tipo de procedimento estético durante uma conversa com amigos. “Fui entendendo o quanto isso era sério. Na vida de minha gente, isso é um problema e traz problemas para o relacionamento. Tem muita gente que tem depressão por conta disso”, comentou Tiago no podcast “Inteligência Ltda”. O ex-participante de “A Fazenda 13” explicou que não aumentou o tamanho do seu pênis. “Dei uma engordadinha na criança. Foi no volume”, contou. Para isso, o médico retirou gordura da barriga do cantor e injetou no membro dele.

O medo da cirurgia afetar sua fertilidade não existiu, pois, segundo Tiago, “o risco é zero”. “O caminho que se faz para fazer esse procedimento não tem nada a ver [com a ereção]”, comentou. Desde que tornou sua cirurgia íntima pública, o cantor vem tentando esclarecer algumas dúvidas e deixou claro que é o profissional quem avalia o que é possível fazer na região íntima. “Existe um limite. Não é por o que você quer [de gordura], do jeito que você quer e aumentar do tamanho que você deseja.” Ele também falou que o pós-operatório foi bem tranquilo. “Não cai uma gotinha de sangue. Fiz a cirurgia e no outro dia já dirigi 600 km. Dois dias depois, estava no SBT fazendo um programa de TV. Para praticar esportes e fazer academia, tem que esperar 30 dias”.

Mesmo falando abertamente sobre o assunto, Tiago disse que não se sente confortável em mostrar o resultado do procedimento para as pessoas: “Tenho vergonha. Falo do assunto, mas nenhum irmão meu viu, ninguém da minha família viu. A única pessoa que viu é quem se relaciona comigo”. Nos últimos meses, o ex-Fazenda precisou lidar com muitas críticas e piadas por causa da cirurgia. Ele disse que ouviu de muitas mulheres que o tamanho do pênis não é o que importa, mas explicou que decidiu fazer o procedimento por uma satisfação pessoal. “Hoje, o assunto pode ser brincadeira para muitas pessoas, mas lá na frente o assunto será mais comum e será abordado com mais naturalidade”, concluiu. Hugo, que também participou do podcast, revelou que faria a cirurgia com Tiago, mas, prestes a operar, ele desistiu. “Deu cagaço”, brincou.