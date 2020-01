Titi Müller anuncia gravidez do primeiro filho: ‘Benjamim chega em junho’

Reprodução/Instagram Casal oficializou união em setembro com cerimônia íntima e despojada



Titi Müller anunciou nesta terça-feira (6) que está grávida de seu primeiro filho, Benjamim. “2020 já é o ano mais especial das nossas vidas! Benjamin chega em junho e nosso coração já está explodindo de amor!”, disse a apresentadora.

A apresentadora está grávida de quatro meses do marido Tomás Bertoni, integrante da banda Scalene. Na foto do casal, já é possível ver a barriguinha de Titi despontando.

Os dois se casaram em setembro numa cerimônia íntima e despojada, com direito à vestido de noiva cropped e tênis. À revista Quem, Titi contou que engravidou logo após o casamento, na sequência do Rock in Rio 2019, o qual ela apresentou pelo Multishow.

“[A gravidez] não só foi planejada, como batalhada. Porque demos um jeito de engravidar nos dias seguintes ao casamento, mesmo na loucura do Rock in Rio! (risos) Estamos muito felizes! Descobri bem no inicinho”, disse à publicação.