‘Todo casal briga’, diz Thomaz Costa após Tati Zaqui ser medicada em hospital

Ator, que recentemente tatuou o rosto da namorada no braço, decidiu se manifestar após ela fazer posts em que aparece tomando soro e falando do relacionamento

Reprodução/Instagram/thocostaoficial/tatizaqui Thomaz Costa disse que Tati Zaqui não estava bem porque ela viajou sem ele



O ator Thomaz Costa se manifestou nesta segunda-feira, 6, após sua namorada, a cantora Tati Zaqui, expor nas redes sociais que foi parar no hospital depois de ter problemas no relacionamento. “Meu emocional ataca meu estômago e causa gastrite! Eu vomito e não consigo comer nada. Fiz esses quatro shows sem conseguir me alimentar… só líquidos, por isso estou aqui [tomando soro], para repor! Já estou me sentindo melhor, não se preocupem”, postou a artista na noite do último domingo, 5. Nesta manhã, ela fez um novo post dizendo: “Bom dia com uns 4 quilos a menos! Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém, hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais”. O que chamou a atenção dos seguidores é que o casal parecia estar em uma boa fase, considerando que na última sexta-feira, 3, Thomaz fez um post mostrando que tinha tatuado o rosto de Tati no braço.

O casal se aproximou durante o reality show “A Fazenda 14” e firmou o namoro após ambos deixarem o confinamento. Com a repercussão dos posts da cantora, o intérprete de Daniel em “Carrossel” disse que a namorada não estava bem porque ela precisou viajar para fazer shows sem ele. “É a primeira vez que a Tati viajou e eu fiquei, primeira vez que a gente ficou longe, isso vai mexer com os dois.” Thomas acrescentou que desde quinta-feira, 2, ele está participando de um curso motivacional e as postagens que fez falando sobre “vitimismo” são reflexões do que ele estava aprendendo. “Todo casal briga, todo casal discute. Como eu disse, foi a primeira vez que ela foi fazer show e eu fiquei. Eu não podia ficar conversando o tempo todo no celular porque o curso é o dia inteiro, de manhã até de madrugada. Então, claro, acontece desentendimento. Eu quero ver um casal que não briga, vou dar um prêmio”, concluiu.