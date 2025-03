Tom Brady coloca mansão à venda por R$ 864 milhões após separação de Gisele Bündchen

Motivação para essa decisão é evitar a proximidade com sua ex-esposa que atualmente está em um relacionamento com Joaquim Valente; informação foi divulgada pelo site Radar Online

Tom Brady decidiu colocar sua luxuosa mansão à venda, com um valor estimado em mais de R$ 800 milhões. A motivação para essa decisão é evitar a proximidade com sua ex-esposa, Gisele Bündchen, que atualmente está em um relacionamento com Joaquim Valente. A informação foi divulgada pelo site Radar Online, que detalhou a situação.

“Ele não aguenta mais. Ele quer vender a casa. Isso o lembra de Gisele. Foi ela quem dominou a reforma, e é o estilo dela, seus toques pessoais. Ele ainda sente a nuance dela em todos os lugares. (…) Toda vez que ele olha para o mar, ele vê a casa reformada de Gisele e sua vida perfeita com seu galã das artes marciais e seu novo bebê, e isso o deixa desanimado”, disse um informante ao veículo.

A propriedade, que está sendo oferecida por US$ 150 milhões, equivale a aproximadamente R$ 864 milhões. Localizada em frente à residência de Gisele, a mansão se tornou um lembrete constante da vida que Brady teve ao lado da modelo. Fontes próximas ao jogador revelaram que ele está bastante motivado a concluir a venda.

