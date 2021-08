Tom Cruise tem carro roubado no Reino Unido durante gravações de ‘Missão Impossível 7’

Veículo do ator foi recuperado, mas assaltantes levaram os pertences pessoais que estavam no interior

Reprodução/Instagram/tomcruise Tom Cruise está no Reino Unido gravando 'Missão Impossível 7'



O carro do ator Tom Cruise foi roubado em Birmingham, no Reino Unido, enquanto ele gravava cenas do filme “Missão Impossível 7”. A BMW X7, avaliada em cerca de R$ 800 mil, estava estacionada na rua, em frente ao hotel em que o astro de Hollywood está hospedado. Segundo divulgado pelo Page Six, os assaltantes tinham experiência com tecnologia e conseguiram abrir o carro sem o uso da chave. Dentro do veículo estaria parte da bagagem do ator e alguns pertences pessoais que, somados, valem “milhares de libras”. O departamento de polícia local cuidou do caso e o veículo de Cruise foi recuperado “pouco tempo depois” a cerca de 5 km do local onde ele estava estacionado, entretanto o que estava no interior do automóvel foi levado pelos assaltantes, divulgou o jornal The Guardian. A ida do artista ao Reino Unido não está passando despercebida e ele tem causado agitação quando aparece em público. Nas gravações de algumas cenas externas do filme, multidões têm se aglomerado para ver o astro de perto. O filme, que teve as gravações interrompidas no ano passado por causa da pandemia, está previsto para ser lançado em maio de 2022.