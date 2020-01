Tom Hanks tira ‘selfie surpresa’ em celular de fã e prova que é o astro mais acessível

Tom Hanks é tido como uma das personalidades mais gente boa de Hollywood e a história compartilhada por Whitney Pastorek nas redes sociais veio para corroborar isso.

O astro ganhou neste domingo (5) o prêmio Cecil B. DeMille, no Globo de Ouro 2020, pelo conjunto da obra. Durante a homenagem, Whitney contou a experiência que teve com Hanks há alguns anos.

“Alguns anos atrás, deixei meu iPhone abandonado na mesma sala que Tom Hanks. No dia seguinte, encontrei esta foto no rolo da minha câmera. Para ser clara: nunca o conheci. Mas acredito que ele é exatamente quem esperamos que seja e não quero saber se estou errada”, escreveu ela como legenda da selfie do ator.

O relato logo viralizou e foi seguido de muitos outros por pessoas que tiveram experiências semelhantes com Tom Hanks. “Vi em outro artigo que uma vez um cara passou mal num bar e Tom Hanks tirou uma selfie com o celular dele”, escreveu um usuário.

“Alguns anos atrás, quando nossa livraria local estava fazendo um levantamento de fundos para tentar manter as portas abertas, ele passou por lá e acabou ficando por algum tempo dando autógrafos e tentando fazer as pessoas entrarem”, compartilhou @SusieMolloy.

I saw another article where a guy passed out in the bar, and he took a selfie with the guys phone… pic.twitter.com/mif83kkPXW

— Marc (@YaWhatHeSaid) January 6, 2020