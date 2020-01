Tom Veiga, intérprete de Louro José, se casa no Rio de Janeiro

View this post on Instagram

Tom Veiga(Louro José), é um homem casado! O intérprete do personagem do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, se casou co Cybelle Hermínio neste final de semana em um sítio do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, Ana Maria não marcou presença na cerimônia. No entanto, outros colegas de trabalho de Tom registraram tudinho da festa e surpreenderam ao usar a hashtag #papagaionagaiola para brincar com o amigo. (📸: @eliete.braun) . . . #tomveiga #casamento #lourojose #anamariabraga #maisvoce #famososdainternet #divulgacaoeparceria #divulgação #celebridades #noticias #noticiasbrasil #campinagrande #campinagrandetem #maisdivulgacao #midiasocial #joaopessoa #campinagrandepb #joaopessoaparaiba #santacruzdocapibaribe #joãopessoa #paraiba #boqueirão