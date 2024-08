Travis Scott é preso em hotel de luxo em Paris após agredir agente de segurança

Rapper foi detido por ter supostamente agredido um agente de segurança que tentava separá-lo de uma briga com seu próprio guarda-costas

Aris MESSINIS / AFP Em junho, Travis Scott foi preso por perturbação na marina de Miami Beach, também sob efeitos de bebida alcoólica



O rapper americano Travis Scott foi detido nesta sexta-feira (9) no George V, hotel de luxo onde está hospedado em Paris, por ter agredido um agente de segurança que tentava separá-lo de uma briga com seu próprio guarda-costas, informou o Ministério Público. Segundo alguns meios de comunicação, Travis Scott estava bêbado quando o incidente ocorreu e justamente por causa de seu estado ele não pôde ser interrogado em um primeiro momento.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No boletim diário sobre os principais acontecimentos ocorridos durante os Jogos Olímpicos, o Ministério Público de Paris especificou que a investigação está a cargo do primeiro distrito da Polícia Judiciária. Ontem à noite, o rapper assistiu a semifinal olímpica de basquete masculino entre as seleções de Estados Unidos e Sérvia, vencida pelo “Dream Team” por 95 a 91. Esta não é a primeira prisão do cantor americano. Em junho, Travis Scott foi preso por perturbação na marina de Miami Beach, também sob efeitos de bebida alcoólica.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte