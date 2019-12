Três meses após término, Travis Scott diz que ainda ama Kylie Jenner

Em entrevista, Travis Scott disse que sempre vai amar Kylie Jenner, com quem teve uma filha

Reprodução/Instagram Travis Scott e Kylie Jenner terminaram em outubro



O namoro entre Travis Scott e Kylie Jenner acabou há cerca de três meses, mas o rapper ainda está se declarando para a ex.

Em entrevista à revista XXL, Scott falou sobre Kylie e a filha que eles têm juntos, Stormi, de 1 ano. “Eu amo a mãe dela [Stormi] e sempre vou. A parte difícil de relacionamentos é tentar ficar em um sem um milhão de vozes externas interferindo”, afirmou.

Travis Scott e Kylie Jenner ficaram juntos por mais de dois anos e terminaram no começo de outubro. A empresária confirmou o fim do relacionamento pelo Twitter e negou os boatos de que teria se encontrado com o ex-namorado Tyga logo após o término.

Ainda na entrevista, Travis Scott se mostrou um pai coruja e falou que a filha Stormi é uma das melhores coisas de sua vida. “Ser pai é melhor do que eu imaginava”, confessou. “Stormi é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Ela é minha melhor amiga. Ela faz a vida um pouco mais fácil”, disse.

Travis Scott é atração do Lollapalooza Brasil. Ele se apresenta no festival paulistano no dia 4 de abril.