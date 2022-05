Um ano sem Paulo Gustavo: Mãe, marido, amigos e fãs prestam homenagens; veja

Déa Lúcia Vieira Amaral, Thales Bretas, Tatá Werneck e Mariana Xavier se manifestaram nas redes sociais; Multishow terá programação dedicada ao ator

A morte do ator Paulo Gustavo completa um ano nesta quarta-feira, 4. O criador e intérprete de Dona Hermínia morreu por complicações relacionadas à Covid-19. O médico Thales Bretas, que foi casado e tem dois filhos com Paulo, fez uma homenagem ao artista. “Hoje, 04 de maio, completa um ano que meus sonhos e projetos tiveram um freio de mão puxado bruscamente. Em 2021, em meio à pandemia de Covid, vivi a partida do meu marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos, com o qual passei muitos dos meus melhores momentos, realizei os meus maiores sonhos e idealizei tantas coisas por muitos e muitos anos ainda por vir. De repente, não pela primeira vez (e provavelmente nem pela última), percebi que os projetos na Terra não são só nossos, e que talvez há planos maiores a serem cumpridos – provavelmente em outro plano”, escreveu em um post no Instagram.

Thales continuou dizendo que tem a sensação de que foi arrancado um pedaço dele precocemente, principalmente porque o ator foi “vítima de um vírus para o qual já haviam desenvolvido vacinas que estavam sendo aplicadas pelo mundo”. “A negação não ajuda no processo do luto. Faz parte, é inevitável, mas não te move. O que me moveu e move é o amor pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha família, pela vida que continua, e pelo privilégio de poder gozar, com saúde, de tudo que Deus me dá e que, sem o menor aviso prévio, também pode me tirar. A saudade é imensa, o amor é eterno, o laço que tivemos e toda história que construímos são infinitos! A nossa experiência, aqui na Terra, é passageira e imprevisível, e com o PG aprendi a viver o presente, o hoje como se não houvesse amanhã, sem precisar ser inconsequente! Obrigado, meu amor, por me fazer tão feliz e me deixar um presente (dois) e um futuro tão lindos”, concluiu.

Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe de Paulo, também se manifestou nas redes sociais. “Não é verdade que tudo passa… tem coisas que ficam dentro de nós para sempre. Muitas saudades de você, meu filho”, compartilhou no Instagram. A atriz Mariana Xavier, que interpretou Marcelina no sucesso “Minha Mãe é Uma Peça”, declarou: “Se existe saudade é porque existiu amor! Para mim, a melhor forma de homenagear alguém que era tão cheio de vida é continuar vivendo e espalhando tudo de melhor que ele nos deixou”. A atriz e apresentadora Tatá Werneck postou: “Um ano sem o comediante mais brilhante que já vi. Sem o amigo mais engraçado. Mais generoso. Sem o sorriso mais contagiante”. Nesta quarta, a programação do Multishow será especial e dedicada ao humorista, já nas redes sociais, o nome de Paulo Gustavo está entre os mais comentados do Twitter e diversos fãs estão prestando suas homenagens.

