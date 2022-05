Vaza cena de nu frontal que Jesse Williams protagoniza em peça da Broadway; assista

Brasileira que assistiu à ‘Take me Out’ conta que celulares do público são lacrados antes do espetáculo começar: ‘É tudo bem restrito, não sei como conseguiram filmar’

Reprodução/Instagram/ijessewilliams Jesse Williams está em cartaz na Broadway com a peça 'Take me Out'



O ator Jesse Williams, conhecido por interpretar o médico Jackson Avery em “Grey’s Anatomy”, está em cartaz na Broadway na peça “Take me Out” e uma cena de nu frontal que ele faz no espetáculo acabou vazando nas redes sociais e, claro, viralizou. A gravação foi feita sem autorização da produção, isso porque, além de ser proibido filmar no teatro, foi montado todo um esquema para que não acontecesse nenhuma gravação clandestina durante o espetáculo. A head de marketing Bruna Moraes assistiu à “Take me Out” na Broadway e contou à Jovem Pan como tudo funciona. “Quando você entra no teatro, eles te dão uma bolsinha que parece um estojo. Você tem que desligar seu celular na frente do funcionário do teatro, colocar ele dentro desse estojo e, depois, eles lacram com aqueles alarmes que são usados em roupa. Na hora do intervalo, você pode usar seu celular, mas precisa sair do teatro e, na volta, repete o mesmo procedimento. É tudo bem restrito, não sei como conseguiram filmar”, declarou.

Na peça, Jesse interpreta um famoso jogador de baseball que se assume gay. “A história gira em torno disso, de como as pessoas reagem à orientação sexual dele”, comentou Bruna. Não é apenas o astro de “Grey’s Anatomy” que fica totalmente nu na peça. “No momento em que os jogadores estão no vestiário, desce um chuveiro [no cenário] e os atores começam a tomar banho. Nessa primeira cena, o Jesse está de toalha e quando ele tira não dá para ver nada, mas dá para ver os outros caras pelados. A plateia não demonstrou reação porque acredito que a maioria das pessoas que vai assistir já sabe que tem nudez na peça. Eu não sabia, não tinha ideia que eles ficavam pelados. Fui por causa dos atores mesmo”, disse a head de marketing aos risos.

A cena em que Jesse aparece totalmente nu acontece no segundo ato do espetáculo. “Antes de começar, eles reforçam muito que o celular tem que estar dentro do estojo e passam de fileira em fileira pedindo para ver se o estojo de todos está realmente fechado.” Na cena em questão, o personagem do Jesse confronta outro personagem que tenta ofendê-lo por ser negro e homossexual. “Eles estão totalmente pelados tomando banho, ele vai para cima do cara e beija ele. A cena dura uns cinco minutos. Posso dizer que ele tem um talento grande mesmo”, brincou Bruna. No final da peça, ela ficou na parte de fora do teatro esperando os atores saírem e conseguiu gravar um vídeo com Jesse. A brasileira disse que o ator norte-americano foi extremamente simpático com o público.