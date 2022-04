Veja quem brilhou nos desfiles de Carnaval do Rio e de São Paulo

Jornada dupla de Sabrina Sato, Deborah Secco com a Salgueiro na hora H e Viviane Araújo com barriguinha de grávida à mostra estão entre os destaques da folia em 2022

MARIVALDO OLIVEIRA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO A rainha de bateria Sabrina Sato no desfile escola de samba Gaviões da Fiel, do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo



Após dois anos, os desfiles de Carnaval voltaram a ser realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre sexta-feira, 22, e sábado, 23. Além de carros alegóricos, fantasias luxuosas e componentes com muito samba no pé, o Anhembi e a Marquês de Sapucaí mostraram famosos que abrilhantaram a folia nas duas cidades. Sabrina Sato, por exemplo, participou dos dois eventos — desfilou pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e horas depois já estava no Rio de Janeiro para representar a Vila Isabel. “Não tinha como escolher, gente. São duas escolas que me acolheram quando eu comecei, quando eu não era ninguém. É a mesma coisa que pedir para escolher entre dois filhos”, disse a apresentadora. Já Deborah Secco decidiu mostrar todo seu charme em cima da hora. O Carnaval 2022 teve até grávida na avenida. Viviane Araújo exibiu a barriga de cinco meses e saiu emocionada: “Quero mostrar o meu filho”.

Sabrina Sato

A ex-integrante do Pânico fez jornada dupla e desfilou pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e a Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O desfile da escola de samba corintiana atrasou, mas a apresentadora fugiu das entrevistas, acelerou rumo ao aeroporto e pegou o avião a tempo de chegar na Cidade Maravilhosa. A saga de Sabrina fez a alegria da internet e rendeu diversas brincadeiras. ” “Que emoção! Não sei nem por onde começar. Pela correria ou pelos memes daqui”, brincou a famosa em um post no Twitter.

Sabrina Sato saindo do Anhembi depois de desfilar pela Gaviões da Fiel pra ir pra Sapucaí desfilar de novo pela Vila Isabel. pic.twitter.com/95yVqK7q5I — Carol com C (@caroixx) April 24, 2022

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira

A passagem da atriz Paolla Oliveira pela avenida já é uma tradição carnavalesca. Vestida com uma curta fantasia vermelha, ela arrastou o portelense Diogo Nogueira para o desfile da Grande Rio. “É sempre emocionante, mas este ano é grandioso para todos nós. É um Carnaval de vida, de esperança, de alegria e de a gente poder estar junto. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez”, declarou Paolla. Já Nogueira justificou a sua “traição”. “Minha família era muito amiga da família que construiu a Grande Rio, então eu me sinto em casa também”, falou o sambista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Gil do Vigor

Outro que acompanhou Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio foi o ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. “Que honra poder ser o primeiro muso do carnaval. Sou muito grato à Grande Rio pelo convite e por toda essa experiência. Poder representar a minha cultura, com certeza, é um sonho. Que venham muito mais carnavais!”, exclamou o quarto lugar do “BBB 21”. Tamném desfilaram pela escola de Duque de Caxias a cantora Pocah, a atriz Carla Diaz e a influenciadora Camilla de Lucas, todas elas companheiras de Gil no reality global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Deborah Secco

A atriz não iria desfilar, mas arrumou uma fantasia e, em cima da hora, mostrou seu charme durante a passagem da Salgueiro pela Marquês de Sapucaí. “A vontade era tanta que consegui uma fantasia de última hora. Não dava para perder essa oportunidade. Não dá para perder isso 700 e tantos dias depois”, declarou Deborah. Ela voltou ao sambódromo no sábado, 23 para a segunda noite de desfiles, vestindo uma fantasia que provocou frisson. Antes de sair de casa, já havia prometido: “E hoje vamos botar fogo nessa Sapucaí”.

Iza

Com uma fantasia ousada, composta por biquíni e minissaia dourados, a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense só não foi notada por olhares mais desatentos. Após o desfile, a cantora carioca comemorou efusivamente a volta do Carnaval ao sambódromo. “Foi muito emocionante. Estou voltando agora aos meus shows e é uma dose dupla de emoção. Eu sou da zona norte, de Ramos, Olaria. É muito especial quando a gente tem uma relação com a comunidade”, disse Iza.

Viviane Araújo

A atriz teve de abrir mão do convite da Mancha Alviverde, onde tradicionalmente desfila em São Paulo, para entrar na avenida com a Salgueiro, no Rio de Janeiro. Como neste ano os eventos nas duas cidades aconteceram simultaneamente, a carioca optou pela escola de coração. Grávida de cinco meses, Viviane exibiu a barriga e mostrou simpatia na noite de sexta-feira, 22. “A emoção de poder voltar a pisar na Marquês de Sapucaí depois de quase dois anos sem os nossos desfiles e carregando meu filho no meu ventre é algo q ainda não consegui superar”, emocionou-se a rainha de bateria salgueirense. Fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, o menino Joaquim será o primeiro herdeiro da atriz.