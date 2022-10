Velório de Susana Naspolini é aberto ao público e vai durar 8 horas: ‘Ela iria amar’

Julia, filha da jornalista da Globo, convidou os seguidores para se despedir da sua mãe no Rio

Reprodução/Instagram/tadeuschmidt Susana Naspolini morreu aos 49 anos vítima de câncer



O velório da jornalista Susana Naspolini acontece nesta quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Julia, filha da repórter da Globo, comunicou nas redes sociais da mãe que o corpo será velado por oitos horas, tendo o encerramento marcado para às 16h. “Venho convidar vocês para se despedir da minha mamãe, ela sempre ficou feliz com o carinho de todos! Quem puder ir, será muito bem-vindo! Tenho certeza que ela iria amar”, declarou a jovem de 16 anos. O velório vai acontecer no cemitério São João Batista, na zona Sul do Rio. “Julia, querida, estaremos todos lá”, comentou padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor. “Julia, querida, sua mãe era uma pessoa generosa, amorosa, um ser muito especial, um exemplo de amor. Conte comigo para o que precisar. Receba meu carinho em seu coração”, escreveu a atriz Beth Goulart. “Eu iria para te dar um abraço apertado, mas não estou no Rio. Estarei com vcs em oração”, disse a atriz Alexandra Richter. Diversos seguidores que admiravam o trabalho da repórter do “RJ1” deixaram mensagens de apoio para a filha de Susana. Julia agradeceu: “Muito obrigada por todas as homenagens à mamãe e as mensagens de apoio”. A jornalista morreu na última terça-feira, 25, aos 49 anos vítima de câncer.