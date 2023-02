Vestida de Carmen Miranda, Anitta interrompe bloco no Rio e ‘entrega’ gangue à polícia; veja vídeo

Cantora chamou a Guarda Municipal e apontou para criminosos: ‘Vai se ferrar’

Reprodução/ Stories do Instagram / Anitta Anitta interrompeu bloco no Rio de Janeiro para denunciar roubos



A cantora Anitta interrompeu seu bloco no pós-Carnaval do Rio de Janeiro neste sábado, 25, para “entregar” à polícia fluminense uma gangue que assaltava o público participante da folia. Vestida de Carmen Miranda para homenagear a artistas luso-brasileira, a eterna dona do hit “Show das Poderosas” chamou a Guarda Municipal e apontou os criminosos. “A gangue deles aqui, vai apontando. Eles vão andando e vocês vão apontando. Pode apontar. Atenção Guarda Municipal, eu estou apontando, pode pegar. Roubou o rapaz que estava aqui e foi para lá. Eu vi, não foi o povo não. Ele roubou aqui e foi para lá”, disse a cantora de cima do trio elétrico. “Vai roubar no meu bloco vai se ferrar, viu gente? Não tenta não, eu avisei no início, não tenta não. Não tenta não! Aponta aí que a polícia está chegando”, completou o recado da cantora. Mais cedo, em publicação nas redes sociais, Anitta falou sobre a inspiração para o look deste sábado. “Hoje, na cidade maravilhosa, só podia ser ela, minha guerreira maior: Carmen Miranda”, escreveu na legenda do Instagram. A roupa é composta por macacão preto com detalhes em roxo, brilho e borboletas.

Veja abaixo vídeo do momento em que Anitta interrompe o bloco: