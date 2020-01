Cantor Victor Chaves é condenado por agredir a mulher

Victor Chaves foi condenado a 18 dias em regime aberto e pagamento de indenização; cantor recorreu da decisão

Reprodução/Globo O cantor Victor Chaves foi condenado por agredir a mulher



O cantor Victor Chaves, que era da dupla Victor e Léo, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por agredir a mulher. O músico recorreu da decisão, em primeira instância, na última quarta-feira (9).

Victor foi condenado no dia 29 de novembro a 18 dias de prisão em regime aberto. A sentença ainda incluiu o pagamento de R$ 20 mil de indenização à vítima e dos custos processuais.

O músico Victor Chaves se tornou réu em 2017 por ter agredido a mulher, Poliana Bagatini Chaves. Em boletim de ocorrência, ela relatou ter sido jogada no chão e chutada pelo marido no apartamento do casal, em Belo Horizonte.

Desde então, a dupla Victor e Léo perdeu contratos e saiu do programa “The Voice Kids”, da Globo. No ano passado, os irmãos se separaram e Léo Chaves saiu em carreira solo.